Синоптик предупредил жителей столицы о похолодании в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в разговоре со «Звездой», что, несмотря на теплую календарную осень, большая часть страны уже покрыта снегом. Однако в Москве в ближайшее время воздушных масс не ожидается.

«80% территории страны уже покрыто снегом. Но поскольку в Москве снега нет, кажется, что его нет нигде», - начал метеоролог.

С его слов, в течение рабочих дней этой недели воздушные массы будут перемещаться с запада, а это всегда обуславливает теплую погоду. Поэтому никакого снега в столице не будет.

«Ночные температуры от 0 до +5 градусов, днем тоже не очень высокие, от +3 до +7 градусов. В пятницу будет очень теплый день, +5...+9 градусов днем, очень высокая температура», - рассказал синоптик о погоде в Москве в рабочие дни на этой неделе.

Только в субботу начнется постепенное понижение температуры, до -1...+4 градусов. В воскресенье погода будет около нулевой отметки. Возможно появление небольших осадков, когда в воздухе появится снег. Однако все модели показывают, что пока устойчивого снежного покрова не видно.

Метеоролог Евгений Тишковец ранее посоветовал москвичам сменить резину на зимнюю на автомобиле, столбики термометров стремятся к нулевой отметке. До сегодняшнего дня, 10 ноября, среднесуточная температура воздуха в Москве будет держаться выше территориальных +5 градусов, после чего начнется стремительное похолодание.