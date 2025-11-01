МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Эстонии введут плату за «энергозависимость от России»

Компания утвердила плату за «балансирующую мощность», размер который составляет 3,73 евро за мегаватт-час.
Дарья Ситникова 2025-11-01 03:00:16
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане обязаны платить с 2026 года в качестве «цены за энергетическую независимость» от России. Об этом заявил председатель правления компании Калле Килк телерадиокомпании ERR.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», - сказал он.

Уточняется, что компания утвердила плату за «балансирующую мощность», размер который составляет 3,73 евро за мегаватт-час. С января 2026 года она начнет взиматься как с потребителей, так и с производителей электроэнергии. Новая плата предназначена для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.

Также с января 2026 года эстонцы будут платить за «надежность энергоснабжения», которая покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии. По прогнозам, новый платеж увеличит счета домохозяйств на два евро в месяц, пишет Life.

Напомним, восьмого февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отсоединились от российской электроэнергетической сети и синхронизировались с системой континентальной Европы. Энергетическая компания Elering прогнозировала, что отключение от российской энергосистемы будет обходиться Эстонии в 60 млн евро в год, за что частично заплатят сами потребители.

