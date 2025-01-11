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В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов Ижевска и Кирова

Запрет на полеты сняли в 23:00 по московскому времени.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 23:57:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аэропорты Ижевска и Кирова возобновили свою работу в штатном режиме после ранее введенных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации. Запрет на полеты сняли в 23:00 по московскому времени.

«В период действия временных ограничений на запасном аэродроме совершил посадку один самолет, выполнявший рейс в Ижевск», - говорится в сообщении представителя агентства Артема Кореняко в Telegram.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности граждан, добавил он. Всего аэропорты были закрыты в течение примерно пяти часов. Ранее, в 21:00 также вновь заработали аэропорты Нижнекамска и Уфы.

Напомним, о запрете на прилеты и вылеты в ранее воздушных гаванях Ижевска, Кирова и Уфы стало известно сегодня, 11 января, около 7 часов вечера. Сегодня также ограничения затронули Ульяновск и Казани, однако в этих городах их сняли уже спустя полчаса.

#ижевск #Аэропорт #Киров #ограничения #росавиация
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