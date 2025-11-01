Системы ПВО за три часа сбили 29 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО уничтожили за три часа 29 вражеских беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где сбили 21 вражеский беспилотник. Кроме этого, над территорией Ростовской области сбили четыре БПЛА.

Три вражеских дрона перехватили над Республикой Крым. Над территорией Курской области также был перехвачен один БПЛА ВСУ.

В Минобороны ранее сообщили, что вечером 31 октября средства ПВО сбили 38 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника. Также над Воронежской областью и Республики Крым сбили по два БПЛА.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.