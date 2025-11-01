МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Системы ПВО за три часа сбили 29 украинских дронов над регионами России

Наибольшее число сбитых вражеских дронов насчитывается над акваторией Черного моря, где сбили 21 беспилотник.
2025-11-01 23:20:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили за три часа 29 вражеских беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где сбили 21 вражеский беспилотник. Кроме этого, над территорией Ростовской области сбили четыре БПЛА.

Три вражеских дрона перехватили над Республикой Крым. Над территорией Курской области также был перехвачен один БПЛА ВСУ.

В Минобороны ранее сообщили, что вечером 31 октября средства ПВО сбили 38 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Наибольший удар пришелся по территории Белгородской области, где уничтожили 34 беспилотника. Также над Воронежской областью и Республики Крым сбили по два БПЛА.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны России #бпла #ВСУ #система ПВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 