МИД России: Белый дом стремится оставить Трампу «выжженную землю»

Введение новых санкций США против российского энергетического сектора является попыткой нанести ущерб экономике РФ даже ценой дестабилизации мировых рынков перед уходом президента Джо Байдена. Это решение не останется без ответа, говорится в заявлении МИД России.

Эта политика Белого дома оставляет будущему президенту «выжженную землю», тем более что он не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

После провала стратегии Вашингтона на «стратегическое поражение Москвы» целью уходящей администрации стало затруднить или сделать невозможными экономические связи, в том числе с американским бизнесом, говорится в заявлении.

Санкционная политика США также вредит интересам их европейских союзников и собственного населения, страдающего от пожаров в Калифорнии и роста цен на топливо, указали в МИД.

Российская стратегия будет учитывать враждебные действия Вашингтона, сказано в заявлении. Продолжится реализация крупных проектов по добыче нефти и газа, строительство АЭС в третьих странах. Несмотря на попытки США вовлечь мировую энергетику в «гибридную войну» против России, наша страна остается ключевым игроком на топливном рынке, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее США ввели санкции против энергетического сектора России. В список попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», президент «Лукойла» и гендиректор «Татнефти», представители руководства Росатома, в том числе директор госкорпорации Алексей Лихачев.