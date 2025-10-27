МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков: на Белгородском водохранилище сохраняется угроза повторных обстрелов

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что среди раненных в ходе ночных атак ВСУ - трое детей. Один человек погиб.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 07:49:39
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press

В результате атак ВСУ в один человек погиб и 23 получили ранения в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Тяжелый вчера был для всей Белгородской области день. Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ», - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в Ракитянском районе погиб человек. Гладков высказал слова соболезнования всем родным и близким. Он уточнил, что среди тех, кто получил ранения в результате атак киевского режима, было трое детей. Два мальчика получили ранения в Масловой Пристани, они в тяжелом состоянии. Обоим были сделаны операции. Одного из детей уже сегодня переведут в федеральный центр. Второй ребенок будет переведен, когда его состояние стабилизируется после сделанной операции.

«Вся необходимая медицинская помощь в нашем распоряжении есть», - подчеркнул Гладков.

Глава Белгородской области отдельно обратился к родителям в связи с началом школьных каникул. Он попросил еще раз проговорить с детьми о правилах поведения при ракетной опасности или опасности атаки БПЛА. Необходимо подписаться на канал, информирующий об атаках дронов ВСУ.

Губернатор также рассказал, что ситуация на Белгородском водохранилище сейчас стабильна. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Глава региона призвал жителей близлежащих сел действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Губернатор также призвал жителей быть предельно внимательными.

Ранее Гладков сообщал, что боевики киевского режима нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. В случае повторных ударов, как написал глава региона, сохраняется угроза подтопления поймы реки. Жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предлагают выезд в пункты временного размещения. Всего под ударом могут оказаться около 1 000 человек.

