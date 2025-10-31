МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Болгария запретила экспорт топлива в страны ЕС

В Болгарии считают необходимым запрет на экспорт нефти с учетом санкций против «ЛУКОЙЛа».
Екатерина Пономарева 2025-10-31 21:18:28
© Фото: Jens Kalaene, Global Look Press

Депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны Евросоюза нефтепродуктов. Это коснется в основном дизельного и авиационного топлива. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

За инициативу проголосовали 135 парламентариев и лишь четверо были против. Сорок два депутата воздержались от участия в голосовании.

Большинство депутатов Болгарии считают необходимым запрет на экспорт нефти с учетом санкций против «ЛУКОЙЛа». Российская компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в стране.

Ранее премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил, что в следующем году страна планирует полностью отказаться от транзита и потребления российского газа. По его словам, таким решением Болгария присоединится к позиции Евросоюза.

#нефть #ЕС #газ #Болгария
