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АдГ: применение ВСУ Storm Shadow для ударов по РФ безответственно

В партии АдГ призвали начать поиск баланса и взаимопонимания дипломатическим путем.
Глеб Владовский 2024-11-22 03:29:06
© Фото: Hauke SchrÃ�der dpa Globallookpress

Решение по снятию ограничений на удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow безответственно. Такое заявление сделала сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно», - приводит ее слова RT.

Политик также призвала к поиску баланса и взаимопонимания через дипломатию вместо эскалации.

Напомним, что 20 ноября Вашингтон согласовал с Лондоном применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом отмечалось, что запасы Storm Shadow у Великобритании сильно сократились.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #Storm Shadow #АДГ #альтернатива для германии
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