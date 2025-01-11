Российский триколор теперь поднят и над селом Шевченко. Украинские боевики не выдержали натиска, оставили свои позиции и бежали.

«Они трусы все. Они трусы. У них нет духа. Они прячутся друг за друга», - говорит командир отделения Самат Салихов.

Освобождение Шевченко - очередной успех наших военнослужащих на Красноармейском направлении. Село находится в пяти километрах от Красноармейска. Прямая дорога на этот стратегически важный город открыта. Заход был сложный: местность просматриваемая, в воздухе - вражеские дроны-камикадзе.

«Активно работали БПЛА противника, корректировали миномет. Но ничего, прорвались. Были попытки прорыва ДРГ. Даже в то время, когда наша рота закатывалась. Я уничтожил группу одну», - рассказал командир взвода Андрей Дудников.

Штурм начали с молниеносного броска. Закрепились в близлежащих лесополосах и провели разведку беспилотниками. После этого в бой вступили артиллерия и ударные дроны. Они подавили выявленные огневые точки.

Ночью штурмовые группы заняли позиции в первых домах. На следующее утро они обошли позиции ВСУ с флангов, ликвидировали остатки гарнизона и установили контроль над населенным пунктом. Андрей Белоусов поздравил с освобождением Шевченко 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их. Воины-гвардейцы выполняют свой воинский долг в составе группировки войск "Центр", проявляя при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу», - говорится в телеграмме министра обороны России.

Попытки ВСУ контратаковать закончились болезненно. За сутки в зоне ответственности группировки «Центр» боевики потеряли более 500 единиц живой силы. Сибиряки-гвардейцы уничтожили технику четырех бригад ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard.

Кроме того, киевский режим потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Оно расположено неподалеку от Шевченко и долгое время находилось под оккупацией ВСУ.

«Был эффект неожиданности. Они не видели, как мы к ним подошли. Мы передвигались очень аккуратно и выбрали для себя наиболее безопасный маршрут для совершения данного маневра. Мы по рациям не сообщали, чтобы не было канала связи. Говорили образными фразами, чтобы они не могли нас прослушать», - рассказывает заместитель командира взвода Василий Бураков.

Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск, но и на Дзержинск. И что важно - наши войска перерезают каналы снабжения украинских националистов.