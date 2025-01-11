МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эффект неожиданности: как российские бойцы освободили Шевченко

Подразделения группировки войск «Центр» освободили новый населенный пункт - Шевченко в ДНР. Это в пяти километрах от Красноармейска - стратегически важного города.
Лана Иден 2025-01-11 20:55:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский триколор теперь поднят и над селом Шевченко. Украинские боевики не выдержали натиска, оставили свои позиции и бежали.

«Они трусы все. Они трусы. У них нет духа. Они прячутся друг за друга», - говорит командир отделения Самат Салихов.

Освобождение Шевченко - очередной успех наших военнослужащих на Красноармейском направлении. Село находится в пяти километрах от Красноармейска. Прямая дорога на этот стратегически важный город открыта. Заход был сложный: местность просматриваемая, в воздухе - вражеские дроны-камикадзе.

«Активно работали БПЛА противника, корректировали миномет. Но ничего, прорвались. Были попытки прорыва ДРГ. Даже в то время, когда наша рота закатывалась. Я уничтожил группу одну», - рассказал командир взвода Андрей Дудников.

Штурм начали с молниеносного броска. Закрепились в близлежащих лесополосах и провели разведку беспилотниками. После этого в бой вступили артиллерия и ударные дроны. Они подавили выявленные огневые точки.

Ночью штурмовые группы заняли позиции в первых домах. На следующее утро они обошли позиции ВСУ с флангов, ликвидировали остатки гарнизона и установили контроль над населенным пунктом. Андрей Белоусов поздравил с освобождением Шевченко 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их. Воины-гвардейцы выполняют свой воинский долг в составе группировки войск "Центр", проявляя при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу», - говорится в телеграмме министра обороны России.

Попытки ВСУ контратаковать закончились болезненно. За сутки в зоне ответственности группировки «Центр» боевики потеряли более 500 единиц живой силы. Сибиряки-гвардейцы уничтожили технику четырех бригад ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard.

Кроме того, киевский режим потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Оно расположено неподалеку от Шевченко и долгое время находилось под оккупацией ВСУ.

«Был эффект неожиданности. Они не видели, как мы к ним подошли. Мы передвигались очень аккуратно и выбрали для себя наиболее безопасный маршрут для совершения данного маневра. Мы по рациям не сообщали, чтобы не было канала связи. Говорили образными фразами, чтобы они не могли нас прослушать», - рассказывает заместитель командира взвода Василий Бураков.

Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск, но и на Дзержинск. И что важно - наши войска перерезают каналы снабжения украинских националистов.

#ДНР #освобождение #ВСУ #штурмовики #шевченко #красноармейск #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 