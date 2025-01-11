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Белоусов направил телеграмму освободившим Шевченко военнослужащим

Министр обороны отметил беспримерное мужество, героизм и отвагу личного состава 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
2025-01-11 13:31:13
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российский министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением поселка Шевченко в ДНР. Глава ведомства направил соответствующую телеграмму личному составу 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады, участвовавшей во взятии населенного пункта.

Андрей Белоусов отметил беспримерное мужество, героизм и отвагу бойцов, которые выбили националистов из Шевченко.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», - подчеркнул министр обороны.

В телеграмме говорится, что более 6 000 военнослужащих соединения награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия. Андрей Белоусов поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что они продолжат служить стране и обеспечивать ее безопасность.

Напомним, сегодня в МО РФ сообщили об освобождении поселка Шевченко. Националистов из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ДНР #министр обороны #МО РФ #шевченко #поздравление #Андрей Белоусов
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