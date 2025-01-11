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За 10 дней Молдавия потратила 15 млн евро на электроэнергию

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с 1 января из-за долга в 709 миллионов долларов.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 20:50:38
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Молдавия с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии свыше 15 миллионов евро. Такая сумма ушла за первые 10 дней без поставок российского газа.

«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — следует из данных Energocom.

Эта закупка производилась за счет двусторонних договоров и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии, отмечают в компании.

Напомним, что «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с 08.00 по московскому времени 1 января. Такое решение было принято, потому что Кишинев регулярно не исполнял свои обязательства по контракту и отказался урегулировать задолженность за уже поставленное топливо. Долг оценивается в 709 миллионов долларов.

После отказа Украины продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу прекратились и поставки в Приднестровье.

#Молдавия #газ #Приднестровье #газпром #электроэнергия #закупки
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