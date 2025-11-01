МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США

Для разморозки российских средств Euroclear достаточно одной бельгийской лицензии.
Екатерина Пономарева 2025-11-01 20:30:28
© Фото: Karl Josef Hildenbrand, Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC. Теперь деньги можно получить по лицензии одной европейской страны.

Юрист  Глеб Бойко рассказал о трех успешных случаях такой разблокировки в разных брокерах. Примерно полтора месяца назад данный механизм был согласован с Euroclear. По словам Бойко, для разблокировки достаточно бельгийской лицензии. Ранее было необходимо иметь лицензии США и Евросоюза.

В депозитарии уточнили, что НРД продолжает оказывать содействие клиентам в разблокировке активов. Юристы другой компании в мессенджере получили письмо от Euroclear, где расписан новый порядок действий при разблокировке средств. Теперь россияне могут получить деньги без разрешения США, сообщили «РБК Инвестициям» в крупном брокере. Перестановка их активов осуществляется внутри Euroclear, а у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии.

Ранее Бельгия заявила, что хочет получать 1,2 миллиарда евро в год от активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против изъятия российских активов для финансирования Украины. По мнению политика, деньги должны выплачиваться ежегодно в военный бюджет королевства.

