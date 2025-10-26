МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Le Soir: Бельгия хочет получать 1,2 млрд евро в год от активов РФ

Активы России пополняют бюджет королевства, но власти Брюсселя планируют использовать их для военных расходов.
Глеб Владовский 2025-10-26 08:07:51
© Фото: Britta Pedersen dpa Globallookpress

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против изъятия российских активов для финансирования Украины из-за желания Брюсселя получать от них ежегодно до 1,2 млрд евро в военный бюджет королевства. Об этом сообщила газета Le Soir.

Как отмечает издание, полученные Euroclear от российских активов проценты не выплачиваются Москве и не удерживаются компанией. Вместо этого они превращаются в непредвиденный взнос, который выплачивается Евросоюзу в интересах Украины. В то же время активы пополняют бюджет самого Брюсселя.

«Однако Бельгия планирует использовать эти доходы для частичного финансирования увеличения военных расходов с 2025 по 2029 год - на сумму 1,2 млрд долларов в год», - говорится в материале.

Ранее доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин рассказал «Звезде», что Брюссель очень опасается болезненной реакции от России в ответ на неправомерное изъятие активов. Он напомнил, что большинство российских активов в Бельгии, потому что там находится депозитарий и Euroclear.

#в стране и мире #Бельгия #евросоюз #Доходы #активы России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 