Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против изъятия российских активов для финансирования Украины из-за желания Брюсселя получать от них ежегодно до 1,2 млрд евро в военный бюджет королевства. Об этом сообщила газета Le Soir.

Как отмечает издание, полученные Euroclear от российских активов проценты не выплачиваются Москве и не удерживаются компанией. Вместо этого они превращаются в непредвиденный взнос, который выплачивается Евросоюзу в интересах Украины. В то же время активы пополняют бюджет самого Брюсселя.

«Однако Бельгия планирует использовать эти доходы для частичного финансирования увеличения военных расходов с 2025 по 2029 год - на сумму 1,2 млрд долларов в год», - говорится в материале.

Ранее доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин рассказал «Звезде», что Брюссель очень опасается болезненной реакции от России в ответ на неправомерное изъятие активов. Он напомнил, что большинство российских активов в Бельгии, потому что там находится депозитарий и Euroclear.