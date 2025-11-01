МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На чемпионате «Абилимпикс» провели показ адаптивной одежды

Этой одеждой фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов с инвалидностью.
2025-11-01 18:40:46
© Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Финал чемпионата «Абилимпикс», в котором первый раз участвуют ветераны спецоперации, стал не только местом спортивного противостояния. Также там провели показ адаптивной одежды. Именно ей фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов с инвалидностью. Об этом сообщает сам фонд. 

В качестве моделей выступили ветераны специальной военной операции и члены их семей. Защитники продемонстрировали комплекты одежды в нескольких стилях - деловом и повседневном, спортивном, рабочем и вечернем.

«С этого года при поддержке президента России фонд "Защитники Отечества" начал выдавать ветеранам специальной военной операции с инвалидностью адаптивную одежду, которая учитывает их физиологические особенности. Героям необходима современная, удобная и качественная одежда на разные случаи жизни. Наша общая задача - поддержать их и в этом, чтобы они могли чувствовать себя комфортно, заниматься домашними делами, работать и воспитывать детей», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно. Для каждого предусмотрены три комплекта - летний, зимний и демисезонный. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 1 300 комплектов адаптивной одежды.

«Раньше я не понимал, для чего нужна адаптивная одежда. Когда мне выдали несколько комплектов такой одежды, пришло понимание. Ранее мне приходилось, например, почти полностью раздеваться, чтобы обслуживать протезы, а теперь достаточно просто расстегнуть молнию на штанине», - поделился впечатлениями ветеран СВО, участник показа и Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Оператор БПЛА» Сергей Кротов.

Показ сопровождался небольшими театрализованными постановками, которые на сцене представили ветераны. Кроме того, защитники с инвалидностью станцевали вальс. В завершение мероприятия хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Минобороны РФ исполнил гимн фонда «Защитники Отечества».

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда «Защитники Отечества» благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу Анны Цивилевой на встрече с сотрудницами и героями СВО в марте 2025 года.

С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств - Белоруссии, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что занятия спортом дают возможность ветеранам проявить силу воли. Она сделала это в ходе Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #защитники отечества #показ одежды #Адаптивная одежда #Абилимпикс
