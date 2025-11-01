Собянин показал, как будет выглядеть новая станция метро «Гольяново»

В Москве в 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция. Она будет расположена в Восточном административном округе. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 1963 года "Щелковская" была конечной станцией синей ветки. По многочисленным просьбам жителей мы решили продлить её на одну станцию», - написал он в сообщении.

Станция московского метро «Гольяново» будет оформлена в космическом стиле. В районе, где откроют новую станцию расположено производство системы навигации космических аппаратов «Геофизика-Космос». Это стало причиной неординарной стилистики оформления. Отделка будет выполнена из российского металла высокого качества.

Ранее Собянин рассказал, что в столице к 2030 году планируется открыть около 40 новых станций метро. Через несколько лет появятся «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Также в 2026 году должны запустить движение на Рублево-Архангельской линии метро.