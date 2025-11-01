МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин показал, как будет выглядеть новая станция метро «Гольяново»

Станция будет оформлена в космическом стиле и откроется в 2028 году.
Екатерина Пономарева 2025-11-01 19:30:24
© Фото: mos_sobyanin, Telegram

В Москве в 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция. Она будет расположена в Восточном административном округе. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 1963 года "Щелковская" была конечной станцией синей ветки. По многочисленным просьбам жителей мы решили продлить её на одну станцию», - написал он в сообщении.

Станция московского метро «Гольяново» будет оформлена в космическом стиле. В районе, где откроют новую станцию расположено производство системы навигации космических аппаратов «Геофизика-Космос». Это стало причиной неординарной стилистики оформления. Отделка будет выполнена из российского металла высокого качества.

Ранее Собянин рассказал, что в столице к 2030 году планируется открыть около 40 новых станций метро. Через несколько лет появятся «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Также в 2026 году должны запустить движение на Рублево-Архангельской линии метро.

prevnext
1 / 2
© mos_sobyanin, Telegram
#метро #станция #Собянин #Гольяново
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 