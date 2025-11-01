МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военный аналитик Леонков: план США - выбить Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Каракас может ждать ливийский сценарий, считает эксперт.
Владимир Рубанов 2025-11-01 18:19:34
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американский сценарий, за которым стоит госсекретарь Марко Рубио, предполагает удары по военным объектам Венесуэлы, рассказал «Звезде» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Это уже нельзя назвать борьбой с наркотрафиком, добавил он.

«Если им удастся ударить по военным объектам, то есть вывести силовой блок Венесуэлы из строя, то тогда там запустится механизм гражданской войны. Нужно ли это, например, России или Китаю? Вопрос открытый. Скорее всего, нет», - считает эксперт.

По его мнению, самым сильным блоком в возможной гражданской войне станет венесуэльский политик и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо и ее окружение. И это похоже на ливийский сценарий, добавил Леонков. В 2011 году в течение трех дней военные самолеты и боевые корабли НАТО наносили удары по военным объектам Ливии. В результате государство утратило возможность сопротивляться, а силы оппозиции разрушили страну и убили лидера Муаммара Каддафи.

«Там же у них план какой? Выбить Венесуэлу, потом Кубу, потом Никарагуа. Такая цепочка государств, которые дружески настроены к Российской Федерации и Китаю», - подчеркнул военный аналитик.

Пентагон направил в Карибский регион восемь боевых кораблей, атомную подводную лодку, сообщила The Washington Post. На подходе - авианосец USS Gerald R. Ford с тремя кораблями сопровождения. На авиабазы переброшены стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Военная операция может начаться в течение месяца после подхода ударной авианосной группы, считают эксперты.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Наркоторговля #наш эксклюзив #военная операция
