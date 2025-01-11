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В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

Некоторые сервисы могут работать с перебоями или быть недоступными для пользователей.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 17:05:47
© Фото: Daniel Bockwoldt, dpa, Global Look Press

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи. Об этом сообщило Министерство информации республики.

«Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым», — следует из сообщения в Telegram-канале.

На данный момент технические специалисты успешно отбивают атаки злоумышленников. Тем не менее, ряд сервисов временно работают с перебоями или могут быть недоступными для пользователей.

Ранее руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин рассказал «Звезде», что основной целью DDoS-атак является выведение оборудования из рабочего режима. Также есть редкие случаи, когда действия хакеров связаны с потерей данных.

#в стране и мире #Крым #Кибератака #кибербезопасность #атака #Операторы связи #DDoS-атака
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