В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи. Об этом сообщило Министерство информации республики.

«Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым», — следует из сообщения в Telegram-канале.

На данный момент технические специалисты успешно отбивают атаки злоумышленников. Тем не менее, ряд сервисов временно работают с перебоями или могут быть недоступными для пользователей.

Ранее руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин рассказал «Звезде», что основной целью DDoS-атак является выведение оборудования из рабочего режима. Также есть редкие случаи, когда действия хакеров связаны с потерей данных.