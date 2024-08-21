МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт по кибербезопасности Ильин рассказал о последствиях DDoS-атак

Для конечного пользователя они не несут никакой угрозы.
Сергей Лебедев 2024-08-21 18:52:19
© Фото: Annette Riedl, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основной целью DDoS-атак является выведение оборудования из рабочего режима. Отмечаются и редкие случаи, когда действия хакеров связаны с потерей данных. Об этом «Звезде» рассказал руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин.

«Это чревато репутационным потерями, потерями бизнес-процессов. Также хакеры, мошенники могут просто за это требовать выкуп», - отмечает эксперт.

При этом для конечного пользователя DDoS-атаки не несут никакой угрозы.

«Для вас будет максимальная неловкость в том, что потеряете доступ на какое-то время», - добавил Александр Ильин.

Напомним, сегодня днем в России произошел сбой в работе ряда интернет-сервисов. Он был связан с DDoS-атакой на операторов связи.

Преимущественно с проблемами столкнулись пользователи в столичном регионе, в Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областях.

#роскомнадзор #наш эксклюзив #Сбой #DDoS-атака #оператор связи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 