Эксперт по кибербезопасности Ильин рассказал о последствиях DDoS-атак

Основной целью DDoS-атак является выведение оборудования из рабочего режима. Отмечаются и редкие случаи, когда действия хакеров связаны с потерей данных. Об этом «Звезде» рассказал руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин.

«Это чревато репутационным потерями, потерями бизнес-процессов. Также хакеры, мошенники могут просто за это требовать выкуп», - отмечает эксперт.

При этом для конечного пользователя DDoS-атаки не несут никакой угрозы.

«Для вас будет максимальная неловкость в том, что потеряете доступ на какое-то время», - добавил Александр Ильин.

Напомним, сегодня днем в России произошел сбой в работе ряда интернет-сервисов. Он был связан с DDoS-атакой на операторов связи.

Преимущественно с проблемами столкнулись пользователи в столичном регионе, в Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областях.