Эксперт по кибербезопасности Ильин рассказал о последствиях DDoS-атак

Основной целью DDoS-атак является выведение оборудования из рабочего режима. Отмечаются и редкие случаи, когда действия хакеров связаны с потерей данных. Об этом «Звезде» рассказал руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин.
«Это чревато репутационным потерями, потерями бизнес-процессов. Также хакеры, мошенники могут просто за это требовать выкуп», - отмечает эксперт.
При этом для конечного пользователя DDoS-атаки не несут никакой угрозы.
«Для вас будет максимальная неловкость в том, что потеряете доступ на какое-то время», - добавил Александр Ильин.
Напомним, сегодня днем в России произошел сбой в работе ряда интернет-сервисов. Он был связан с DDoS-атакой на операторов связи.
Преимущественно с проблемами столкнулись пользователи в столичном регионе, в Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областях.
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