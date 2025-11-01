МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ка-52М уничтожил украинских пехотинцев в зоне спецоперации

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2025-11-01 17:37:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой экипажа армейской аврации. Военнослужащие выполняли боевую задачу на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М. 

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Об уничтожении намеченных целей доложил передовой авианаводчик. 

Завершив стрельбу, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также военнослужащие выпустили тепловые ловушки, чтобы снизить вероятность поражения вертолета средствами противовоздушной обороны противника. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета. 

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ. В тот раз удар армейской авиации наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #Ка-52М #армейская авиация #группировка «Центр»
