Экипаж Ми-28НМ ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ

Удар армейской авиации наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2025-10-30 10:41:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ. 

Летчики получили координаты цели перед вылетом. Удар наносился в интересах группировки войск «Север». Экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Об успешном поражении цели доложила разведка - ракета поставила точку в карьере вражеских дроноводов. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разрушил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В тот раз авиационный удар неуправляемыми ракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка "север"
