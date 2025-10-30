Экипаж Ми-28НМ ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ.

Летчики получили координаты цели перед вылетом. Удар наносился в интересах группировки войск «Север». Экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Об успешном поражении цели доложила разведка - ракета поставила точку в карьере вражеских дроноводов. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разрушил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В тот раз авиационный удар неуправляемыми ракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.