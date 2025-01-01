В Якутске объявили штормовое предупреждение из-за 50-градусного мороза

В Якутске с 1 по 4 января ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По данным синоптиков, завтра столбики термометров опустятся до -51 градуса по Цельсию. В республиканской столице объявили штормовое предупреждение.

«В Якутске и его окрестностях аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более», - заявили в УГМС.

Напомним, для Якутска подобная погода не является исключительной редкость. Так, прошлой зимой столбики термометра опускались ниже -50 градусов. Тогда даже пришлось отменять занятия в школах, а детей переводить на удаленный режим обучения.

А два года назад в Якутии местами холодало до -61 градуса.