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В Якутске объявили штормовое предупреждение из-за 50-градусного мороза

Местных жителей предупредили об аномально холодной погоде.
Сергей Лебедев 2025-01-01 10:59:58
© Фото: Виктория Сергеева, РИА Новости

В Якутске с 1 по 4 января ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По данным синоптиков, завтра столбики термометров опустятся до -51 градуса по Цельсию. В республиканской столице объявили штормовое предупреждение.

«В Якутске и его окрестностях аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более», - заявили в УГМС.

Напомним, для Якутска подобная погода не является исключительной редкость. Так, прошлой зимой столбики термометра опускались ниже -50 градусов. Тогда даже пришлось отменять занятия в школах, а детей переводить на удаленный режим обучения.

А два года назад в Якутии местами холодало до -61 градуса.

#в стране и мире #Погода #температура #якутия #мороз #Якутск #градус
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