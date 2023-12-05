Якутск заволокло плотным туманом на фоне 50-градусных морозов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Крепкий мороз с туманом накрыл Якутск утром 5 декабря. Столбик термометра опустился ниже отметки в 50 градусов, и это не предел. Кадры якутской непогоды публикует «Звезда».

Сегодня в Якутске похолодало до -50 градусов, город накрыл густой туман - видимость составляет не более 200-300 метров. Госавтоинспекция рекомендовала автовладельцам воздержаться от поездок по городу. Непогода сказалась и на работе аэропорта.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Якутске похолодает до -55 градусов.

Занятия для старшеклассников отменили в Якутске из-за морозов, обучение будет проходить онлайн.

Напомним, что декабрь начался с крепких морозов также в центральных и северо-западных регионах России. К 7-8 декабря в Москве ожидается похолодание до -15...-20 градусов.