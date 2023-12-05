В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Якутск заволокло плотным туманом на фоне 50-градусных морозов

Ирина Елагина
09:01 05.12.2023
Движение транспорта по городу затруднено из-за ограниченной видимости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Крепкий мороз с туманом накрыл Якутск утром 5 декабря. Столбик термометра опустился ниже отметки в 50 градусов, и это не предел. Кадры якутской непогоды публикует «Звезда».

Сегодня в Якутске похолодало до -50 градусов, город накрыл густой туман - видимость составляет не более 200-300 метров. Госавтоинспекция рекомендовала автовладельцам воздержаться от поездок по городу. Непогода сказалась и на работе аэропорта.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Якутске похолодает до -55 градусов.

Занятия для старшеклассников отменили в Якутске из-за морозов, обучение будет проходить онлайн.

Напомним, что декабрь начался с крепких морозов также в центральных и северо-западных регионах России. К 7-8 декабря в Москве ожидается похолодание до -15...-20 градусов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:01 В стране и мире
Видео
Якутск заволокло плотным туманом на фоне 50-градусных морозов
07:28 В стране и мире
WP: в США за 2023 год произошло рекордное число случаев массовой стрельбы
06:18 Армия
ВС РФ пресекли атаку 35 украинских беспилотников на Крым и Азовское море
06:04 В стране и мире
В пригороде Вашингтона взорвался дом при попытках полиции провести обыск
03:42 В стране и мире
Израильские силы начали штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан
Популярное
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.