Новые правила расчета утильсбора на автомобили вступят в силу 1 декабря

Власти России утвердили новые правила расчета утильсбора на легковые авто. Они вступят в силу с 1 декабря этого года. Об этом написано в постановлении, которое опубликовано на сайте правовых актов.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года», - следует из документа.

В Минпромторге РФ уточнили, что внесены дополнительные показатели в механизм расчета утильсбора. Стоимость госпошлины будет зависеть от типа и объема двигателя. Чем больше мощность автомобиля, тем выше налог. Для россиян, которые ввозят машины с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.

Ранее в Минпромторге сообщили о переносе срока вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили на 1 декабря. Власти добавили, что изменения не коснутся тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до вступления в силу новой нормы.