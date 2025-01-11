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Прощание с Евгенией Добровольской состоится 14 января

В последний год жизни актриса боролась с тяжелой болезнью.
Виктория Бокий 2025-01-11 16:30:32
© Фото: ТРК «Звезда»

Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в МХТ им. А. П. Чехова. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет. О ее смерти сообщили 10 января в МХТ им. А. П. Чехова, в котором она служила с 1991 года. Отмечается, что в последний год жизни народная артистка России боролась с тяжелой болезнью.

Своими воспоминаниями о Добровольской поделилась со «Звездой» заслуженная артистка России Марина Яковлева. Она отметила, что для Евгении Добровольской всегда были важны и работа, и семья, и дети.

#театр #троекуровское кладбище #мхт им. чехова #народная артистка россии #Евгения Добровольская
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