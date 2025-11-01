МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Персонаж Писториус появился в новом выпуске комикса «Астерикс»

По словам издателей, включение министра обороны Германии в сюжет - это не политическая сатира, а скорее «форма признания заслуг» главы ведомства.
Владимир Рубанов 2025-11-01 15:52:27
© Фото: Patrick Doyle Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус стал персонажем нового выпуска комикса «Астерикс в Лузитании». Он выступил в роли римского центуриона по имени Писториус, пишет Bild.

Это событие является первым случаем появления немецкого политика в комиксах «Астерикс». Однако в оригинальном французском варианте этот персонаж имеет другое имя - Nouvelopus («Новое дело»). Имя «Писториус» было использовано исключительно в немецкой адаптации издания.

Переводчик серии Клаус Йёкен заявил, что все персонажи «Астерикса» имеют говорящие имена, и Писториус «идеально вписался в эту концепцию». По словам Йёкена, включение министра обороны Германии в сюжет - это не политическая сатира, а скорее «форма признания заслуг» главы ведомства. Сам Борис Писториус воздержался от комментариев.

Сюжет комиксовой истории строится вокруг столкновения героя Писториуса с непобедимой силой галлов, усилившихся магическим напитком. Несмотря на проигрыш, герой изображается достойно. Издатели подчеркивают, что даже великий Юлий Цезарь не смог одолеть главных героев Астерикса и Обеликса.

Ранее вокруг главы Минобороны Германии разгорелся скандал. Оказалось, что военное ведомство выделило 900 млн евро на закупку ударных дронов, которые были только частично протестированы. Из трех производителей чисто прошли испытания беспилотники только одного. Второй показал неудовлетворительные результаты, а третий вообще не участвовал в тестах.

