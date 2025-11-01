Эксперт объяснил, зачем нужно ограничивать количество сим-карт

Российские законодатели проявили небывалую щедрость, а на самом деле нормальному человеку не нужны 20 сим-карт, заявил «Звезде» эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Зачем человеку столько? Я не понимаю. Себе, родне, бизнесу, ну еще две-три. То есть цифра просто безумная. Но еще, оказывается, у кого-то сверх этого есть. Тогда уже возникает вопрос: а зачем вам эта карта? Да? Подозрительно», - сказал специалист.

Такая ситуация создает избыточную нагрузку на оператора связи, обратил внимание Букштейн. По его словам, у них не беспредельная номерная емкость. Кроме того, принято решение, что у каждой сим-карты «должны быть имя и фамилия», сказал эксперт.

«Никаких серых схем. Но три уже года, по-моему, тому назад исследование выявило 10 миллионов серых карт. Это люди, которые скрываются или нечаянно, или умышленно, и неизвестно, чьи это сим-карты. Кто эти люди, что они делают, для чего они используют», - отметил специалист.

Поэтому с номерами начали наводить порядок, объяснил Букштейн. По его словам, сейчас злоумышленники действуют через мессенджеры без сим-карт, но теперь и там начались ограничения с регистрацией. Но что касается симок, то «20 много, а 21 - слишком много», заключил эксперт.

С 1 ноября операторы связи обязаны проверять данные абонентов. Кроме того, введен лимит на количество сим-карт: для россиян - до 20, для иностранцев - до 10. Превышение должно приводить к приостановке услуг.