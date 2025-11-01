МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 1 ноября в России начнут блокировать лишние сим-карты

Число оформленных на одного человека абонентских номеров не должно превышать 20.
Виктория Бокий 2025-11-01 02:33:32
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Операторы связи начнут блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Соответствующие правила вступили в силу с 1 ноября.

Если гражданин не успел расторгнуть лишние договоры, то операторы связи должны прекратить обслуживание по всем оформленным ранее на абонента номерам. Это касается как корпоративных номеров, так и личных. Также прекращение обслуживания номера может произойти, если по нему не подтверждены данные владельца.

Известно, что в первую очередь операторы связи будут проверять абонентов, которые заключили договор на оказание услуг до 1 апреля 2025 года. Связано это с тем, что именно в это время вступили нормы, запрещающие продавать россиянам сим-карты, на чье имя оформлено уже 20 абонентских номеров.

Ранее Минцифры РФ призвало граждан сократить количество сим-карт до 20 штук до 1 ноября. Данная мера введена для борьбы с телефонными мошенниками. Кроме того, новые правила позволят противодействовать нелегальному обороту сим-карт.

#блокировка #номер телефона #Операторы связи #сим-карты #новый закон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 