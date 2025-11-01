С 1 ноября в России начнут блокировать лишние сим-карты

Операторы связи начнут блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Соответствующие правила вступили в силу с 1 ноября.

Если гражданин не успел расторгнуть лишние договоры, то операторы связи должны прекратить обслуживание по всем оформленным ранее на абонента номерам. Это касается как корпоративных номеров, так и личных. Также прекращение обслуживания номера может произойти, если по нему не подтверждены данные владельца.

Известно, что в первую очередь операторы связи будут проверять абонентов, которые заключили договор на оказание услуг до 1 апреля 2025 года. Связано это с тем, что именно в это время вступили нормы, запрещающие продавать россиянам сим-карты, на чье имя оформлено уже 20 абонентских номеров.

Ранее Минцифры РФ призвало граждан сократить количество сим-карт до 20 штук до 1 ноября. Данная мера введена для борьбы с телефонными мошенниками. Кроме того, новые правила позволят противодействовать нелегальному обороту сим-карт.