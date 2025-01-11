Евросоюз отказался признавать президентство Мадуро легитимным

В Евросоюзе после инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили, что не признают его легитимность. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«ЕС поддерживает народ Венесуэлы в его защите демократии. Мадуро не имеет никакой демократической легитимности», - говорится в заявлении в Х.

По словам Каллас, ЕС не признает законность правления Мадуро по причине того, что власти Венесуэлы отказались публиковать официальные протоколы с избирательных участков, а результаты остаются непроверенными. Соответственно, по мнению Каллас, итоги выборов не могут быть признаны как представляющие волю народа.

Она добавила, что «Евросоюз вводит санкции против лиц, которые ответственны за подрыв демократии и прав человека».

Сегодня, 11 января, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Он принес присягу в штаб-квартире Национальной ассамблеи. Он будет руководить страной до 2031 года. Он поклялся «историей» и своей «жизнью», что этот мандат станет периодом мира для республики.

На церемонию инаугурации прибыл председатель Государственной думы Вячеслав Володин и передал слова поздравления Мадуро от его российского коллеги. Помимо России избранного президента Венесуэлы поздравили Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие страны.

Выборы лидера Венесуэлы прошли 28 июля 2024 года. Свой голос за Мадуро отдали 51,95% избирателей. Его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18%. Оппозиция не согласилась с результатами, после чего страну охватили беспорядки.