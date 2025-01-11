В ТПП считают, что цены на бензин в США могут стать выше, чем говорил Байден

Цены на нефть и нефтепродукты в США повысятся, но этот рост будет некритичным. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.

«Я думаю, что подъем цен у них будет. Может быть центов на 10, но судя по всему, он будет некритичным», - поделился специалист.

По словам собеседника телеканала, американцы могут стабилизировать цены на бензин, если они будут выходить за приемлемые рамки и вызовут беспокойство у населения.

Роман Прохоров считает, чтобы цены на нефть начали расти, должно произойти очередное обострение одного из ближневосточных конфликтов.

«Ближний Восток находится постоянно в нестабильном состоянии. Для того, чтобы цены на нефть начали резко двигаться вверх, должна произойти очередная активизация одного из ближневосточных конфликтов», - заключил эксперт.

Напомним, президент США Джо Байден признал, что новые антироссийские санкции против энергетического сектора затронут сами Соединенные Штаты и могут привести к подорожанию бензина в этой стране. Он предположил, что цены повысятся на 3-4 цента.