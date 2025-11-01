Участники со всего мира пишут сегодня этнографический диктант в Москве

Контрольная работа, которая объединила не только регионы России, но и Азию, Африку и даже Европу и США. В Москве пишут Большой этнографический диктант. Проверить знания о народностях нашей страны может любой, независимо от возраста, национальности и гражданства. Этот диктант уже 10-й, с каждым годом желающих проверить свою эрудицию все больше. Первый диктант писали 90 тысяч, а в прошлом году - уже три с половиной миллиона. Проверит свои знания и заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

«Просветительская программа направлена на то, чтобы наши люди, в первую очередь молодежь, интересовались, знали свою страну. Чтобы знали географию, историю, чтобы могли в любых дебатах, с нашими друзьями и недругами отстаивать четко свою позицию, ту позицию, которая соответствует нашим ценностям», - сказал Шевцов.

В прошлом году Большой этнографический диктант написали также участники форума «Народы России» - более 700 представителей различных регионов нашей страны. Задания оформлены в виде тестов, на прохождение которых участникам форума отводится 45 минут. Предстоит ответить на 30 вопросов, максимальное количество баллов - 100. Главная цель - оценить общий уровень этнокультурной грамотности.