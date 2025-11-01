МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Участники со всего мира пишут сегодня этнографический диктант в Москве

Просветительская программа направлена на то, чтобы российская молодежь интересовалась и знала географию и историю своей страны.
Ян Брацкий 2025-11-01 13:33:12
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Контрольная работа, которая объединила не только регионы России, но и Азию, Африку и даже Европу и США. В Москве пишут Большой этнографический диктант. Проверить знания о народностях нашей страны может любой, независимо от возраста, национальности и гражданства. Этот диктант уже 10-й, с каждым годом желающих проверить свою эрудицию все больше. Первый диктант писали 90 тысяч, а в прошлом году - уже три с половиной миллиона. Проверит свои знания и заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

«Просветительская программа направлена на то, чтобы наши люди, в первую очередь молодежь, интересовались, знали свою страну. Чтобы знали географию, историю, чтобы могли в любых дебатах, с нашими друзьями и недругами отстаивать четко свою позицию, ту позицию, которая соответствует нашим ценностям», - сказал Шевцов.

В прошлом году Большой этнографический диктант написали также участники форума «Народы России» - более 700 представителей различных регионов нашей страны. Задания оформлены в виде тестов, на прохождение которых участникам форума отводится 45 минут. Предстоит ответить на 30 вопросов, максимальное количество баллов - 100. Главная цель - оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

#Москва #Совбез РФ #этнографический диктант #народы россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 