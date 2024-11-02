МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Участники форума «Народы России» написали этнографический диктант

Участие в работе V Всероссийского форума «Народы России» приняли более 700 представителей различных регионов страны и гости из-за рубежа.
Ян Брацкий 2024-11-02 18:57:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пятый Всероссийский форум «Народы России» прошел в Москве 1-2 ноября. Одно из ключевых ежегодных мероприятий в области государственной национальной политики проводится в четвертый раз. Участники форума обсудили актуальные вопросы национальной политики на фоне современных вызовов и угроз.

«То, чем занимается Федеральное агентство по делам национальностей, Госдума, Совет Федерации - это создание условий, чтобы наше общество было монолитным в условиях очень серьезных внешних вызовов, связанных со специальной военной операцией и серьезными попытками со стороны Запада наше общество расколоть и подорвать его изнутри. Если мы будем едины, то победа будет за нами», - заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов.

В рамках форума состоялось написание «Большого этнографического диктанта». Это просветительский проект, который знакомит его участников с культурой народов, проживающих в стране, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания оформлены в виде тестов, на прохождение которых организаторы дали участникам 45 минут.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, такие мероприятия, в том числе, способствуют адаптации мигрантов.

«Государство должно заниматься первичной адаптацией иностранцев. Именно государство должно дать им информацию о том, что можно, а что нельзя, как вести себя в обществе, с женщинами и пожилыми людьми, как оправлять религиозные обряды. Полноценный запуск этой работы, а я считаю, что адаптация должна стать обязательной, позволит снизить напряжение в этой сфере», - полагает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Участники диктанта, многие из которых пишут его не первый раз, отметили, что в этом году тестовые задания намного интереснее и охватывают новые регионы нашей большой страны.

«Были вопросы очень достойные, относящиеся к каждому народу, проживающему на территории России. Над ними приходилось основательно подумать, прежде чем ответить. Я готовилась, потому что новые территории относятся к нам и знать про них тоже нужно. Про Мариуполь был вопрос и про ДНР тоже. Конечно, надо знать» - призналась участница акции «Большой этнографический диктант» Анара Кулумбетова.

Деловая программа форума была представлена целым рядом тематических секций, посвященных языковой политике, профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма, информационному обеспечению и современным вызовам в сфере государственной национальной политики.

В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Государственная национальная политика - очень сложная и крайне чувствительная тема. Здесь нельзя действовать директивно, необходимо работать системно. Это требует осмысления, донастройки и взаимного уважения всех участников процесса», - отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Ежегодно в работе форума принимают участие более 700 представителей различных регионов России и зарубежных стран. В числе гостей мероприятия не только общественные деятели, но и представители власти, экспертного сообщества и ученые.

#форум #мигранты #Большой этнографический диктант #народы россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 