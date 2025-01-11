Пилот назвал цивилизованным подходом перевозку детей рядом с родителем

Заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник приветствовал решение Минтранса РФ, согласно которому авиакомпаниям будет запрещено рассаживать детей до 12 лет и их родителей по разным местам в салоне самолета.

В документе указано, что перевозчик будет обязан предоставлять им соседние места, не разделенные проходом.

«Едет мама с ребенком, разве можно пересаживать маму в одно место, а ребенка в другое? Это неудобно для всех пассажиров, и для мамы и ребенка в том числе. Ребенок спрашивает что-то постоянно, он поворачивается, отстегивается, коленками сучит, а никто не может сделать ему замечание, потому что рядом нет родителей или сопровождающих», - сказал Сытник.

Данная норма начнет действовать с 20 января этого года. Кроме того, авиакомпании должны будут предоставлять скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет. Речь идет о гражданах России и перелетах внутри страны.

Исключения составят полеты на субсидируемых государством маршрутах, где и так действуют льготные тарифы, а также полеты бизнес-классом. Перевозка малышей до 2 лет осуществляется бесплатно, но без отдельного места.