Автоэксперт порекомендовал начинать менять резину

Необходимо провести техническое обслуживание, не забыть поменять резину и подобрать подходящую «незамерзайку».
Сергей Дьячкин 2025-11-01
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе со «Звездой» объяснил, как подготовить автомобиль к первым холодам. И какие меры предпринять, чтобы не «отпраздновать День жестянщика».

«Во-первых, я всегда рекомендую перед зимой проверить вашу машину, провести техническое обслуживание, для того чтобы к зиме быть готовым», - объяснил автоэксперт.

Он добавил, что стоит попытаться увидеть «слабые места» машины при помощи сотрудников сервиса. В противном случае водитель рискует «остановиться но морозе». И в первую очередь стоит проверять аккумулятор. Если в теплое время года машина могла заводиться, потому что батарея «вытягивала», несмотря на возраст авто, то при появлении первых холодов аккумулятор уже может проявить свою изношенность.

«И второе, самое важное - не забыть поменять резину. Ее в целом уже пора менять. Если шипованная резина лучше - дождаться отрицательных температур... Если же у вас нешипованная зимняя резина, то можно сейчас поменять и ездить аккуратно, чтоб не выстраиваться в очередь и не праздновать День жестянщика, когда он наступит», - рассказал Хайцеэр.

«Незамерзайку» автоэксперт посоветовал покупать такую, в которой автолюбитель уверен. Сейчас на рынке существует много некачественной. Она может продаваться в официальных местах и в неофициальных, но разница между дорогой и дешевой «незамерзайкой», как правило, небольшая. Поэтому ее выбор происходит эмпирическим путем.  Хайцеэр добавил, что водители ратуют за вывод метиловой «незамерзайки» из «черноты» в правовое поле, чтобы государство получало налоги, а автолюбители не страдали от высоких цен и резкого запаха жидкости.

Ранее в беседе со «Звездой» Ян Хайцеэр рассказывал, что автолюбителям в условиях повышения утилизационного сбора стоит обратить внимание на подержанные машины. Однако нужно заранее подумать о том, насколько сложно будет содержать такой автомобиль. Нужно внимательно смотреть на возраст, состояние и пробег автомобиля, отметил эксперт.

