В России стартует новый этап маркировки товаров с 1 ноября

В России стартует новый этап обязательной маркировки в двух товарных группах - растительные масла и корма для животных, в силу вступают соответствующие постановления правительства. Об этом сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) операторы системы маркировки «Честный знак».

Уточняется, что с первого ноября производители, поставщики и продавцы масел начинают передавать в систему маркировки данные о продаже на кассе. Это позволит зафиксировать движение товара и дать участникам точный учет объемов.

Кроме этого, ужесточаются требования к передаче сведений в систему маркировки в категории «Корма для животных». Автосверка объемов между системой Россельхознадзора «Меркурий» и «Честным знаком» становится обязательной. В ЦРПТ добавили, что нововведение позволит контролировать объем продукции.

Также с начала месяца стартовал эксперимент по маркировке удобрений в потребупаковке для домашних растений, сада, огорода. Это минеральные или химические удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Согласно постановлению правительства, он продлится до 31 августа 2026 года.

Минпромторг ранее опубликовал законопроект о «российской полке». Согласно документу, с 1 марта 2026 года предлагается установить минимальную квоту на отечественные товары в магазинах. Товары российского производства планируется размещать на полках на высоте от 80 до 160 см от пола. Минимум и максимум объема таких товаров устанавливать не будут.