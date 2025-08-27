Минпромторг предложил создать в супермаркетах полки с российскими товарами

Минпромторг опубликовал законопроект о «российской полке». Согласно документу, с 1 марта 2026 года предлагается установить минимальную квоту на отечественные товары в магазинах.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров», - говорится в законопроекте.

Товары российского производства планируется размещать на полках на высоте от 80 до 160 см от пола. Минимум и максимум объема таких товаров устанавливать не будут, уточнили в РИА Новости. Их количество будет определять правительство в зависимости от объема производства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России появятся новые категории товаров, которые подключат к государственной системе маркировки «Честный знак». В систему войдут кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия. Внедрять маркировку планируют поэтапно с учетом особенностей каждой отрасли.