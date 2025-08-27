МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минпромторг предложил создать в супермаркетах полки с российскими товарами

Высота размещения российских товаров на полках должна составить от 80 до 160 см.
Анастасия Бобылева 2025-08-27 00:30:05
© Фото: Belkin Alexey, news.ru. Globallookpress

Минпромторг опубликовал законопроект о «российской полке». Согласно документу, с 1 марта 2026 года предлагается установить минимальную квоту на отечественные товары в магазинах.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров», - говорится в законопроекте.

Товары российского производства планируется размещать на полках на высоте от 80 до 160 см от пола. Минимум и максимум объема таких товаров устанавливать не будут, уточнили в РИА Новости. Их количество будет определять правительство в зависимости от объема производства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России появятся новые категории товаров, которые подключат к государственной системе маркировки «Честный знак». В систему войдут кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия. Внедрять маркировку планируют поэтапно с учетом особенностей каждой отрасли.

#в стране и мире #торговля #Минпромторг #товары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 