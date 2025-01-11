МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рано утром в Сочи произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился вблизи села Пластунка Хостинского района.
Сергей Лебедев 2025-01-11 11:45:08
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов, Global Look Press

Сегодня около пяти часов утра в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом рассказали специалисты Единой геофизической службе Российской академии наук.

Отмечается, что подземные толчки произошли на глубине около пяти километров. Эпицентр землетрясения находился вблизи села Пластунка Хостинского района.

Напомним, около месяца назад на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его зафиксировали в акватории Кроноцкого залива.

Слабые толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах, а также в Елизовском районе.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #землетрясение #Кубань #ран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 