Рано утром в Сочи произошло землетрясение

Сегодня около пяти часов утра в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом рассказали специалисты Единой геофизической службе Российской академии наук.

Отмечается, что подземные толчки произошли на глубине около пяти километров. Эпицентр землетрясения находился вблизи села Пластунка Хостинского района.

Напомним, около месяца назад на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его зафиксировали в акватории Кроноцкого залива.

Слабые толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах, а также в Елизовском районе.