Землетрясение магнитудой 5,4 прошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Об этом сообщает региональное МЧС России.
«Сегодня утром, 15 декабря, в акватории Кроноцкого залива произошло сейсмособытие магнитудой 5,4», - говорится в сообщении.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 135 километрах восточнее села Мильково. Очаг был на глубине 123 километров.
По данным ведомства, толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе силой до двух баллов.
В МЧС России подчеркнули, что угроза цунами не объявлялась.
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