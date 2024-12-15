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Землетрясение магнитудой 5,4 прошло на Камчатке

Эпицентр подземных толчков находился в 135 километрах восточнее от села Мильково.
Виктория Бокий 2024-12-15 09:01:30
© Фото: Sabirin Manurung ZUMAPRESS.com Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Об этом сообщает региональное МЧС России.

«Сегодня утром, 15 декабря, в акватории Кроноцкого залива произошло сейсмособытие магнитудой 5,4», - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 135 километрах восточнее села Мильково. Очаг был на глубине 123 километров.

По данным ведомства, толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе силой до двух баллов.

В МЧС России подчеркнули, что угроза цунами не объявлялась.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #Магнитуда #подземные толчки
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