Землетрясение магнитудой 5,4 прошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Об этом сообщает региональное МЧС России.

«Сегодня утром, 15 декабря, в акватории Кроноцкого залива произошло сейсмособытие магнитудой 5,4», - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 135 километрах восточнее села Мильково. Очаг был на глубине 123 километров.

По данным ведомства, толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе силой до двух баллов.

В МЧС России подчеркнули, что угроза цунами не объявлялась.