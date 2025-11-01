Во время освобождения населенного пункта Владимировка бойцы 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», смогли прорваться к позициям противника благодаря смелым действиям экипажа танка Т-80, оснащенного минным тралом. Машина под непрерывным огнем расчистила заминированную дорогу, обеспечив проход бронетехники и пехоты, сообщил наш корреспондент Артем Желтиков.

Перед началом штурма силы пришлось накапливать в течение пяти дней - открытая местность не позволяла скрытно подойти к Владимировке.

«Основной проблемой было подойти к Владимировке, так как от Новоторецка, который под Владимировкой, и до Владимировки - 3,5 километра "открытки", почти леса не было, потому что он был уничтожен. Основная проблема была - завести людей, чтоб штурмовые группы зашли», - пояснил командир штурмового отряда Гриша Степанян.

В бою украинские формирования оказывали ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый дом и подвал.

«Противник пытался отбить позиции, но все его атаки были безуспешны», - рассказал начальник штаба штурмового отряда Владимир Васильков.

Когда стало ясно, что использовать бронетехнику невозможно из-за плотного минирования, экипаж Т-80 принял решение двигаться впереди. Танкисты прошли путь от Новоторецка до Владимировки за полчаса, уничтожив более 30 мин - противотанковых и магнитных. Все это время по машине работали вражеская артиллерия и дроны-камикадзе.

Несмотря на повреждения, экипаж не только расчистил путь, но и уничтожил несколько укрепленных точек ВСУ прямой наводкой.

«Наводчик-оператор бил по заранее обозначенным целям - сооружениям, укреплениям, а также пехоте противника, позициям ПТУРов и живой силе противника», - рассказал командир танка Алексей Халявин.

Один из FPV-дронов ВСУ не детонировал и остался лежать на броне танка - рядом с моторным отсеком. После завершения задачи экипажу пришлось выбираться из населенного пункта без пушки и с тяжелым минным тралом.

«С тралом поворачивать очень тяжело, особенно по грязи. Катки забиваются, и машина буквально идет на пределе», - говорит механик-водитель Виталий Янюк.

Благодаря действиям танкистов и штурмовых подразделений группировка войск «Центр» закрепила контроль над Владимировкой. Она продолжает укреплять позиции в этом районе.

Ранее подразделения из состава группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Проминь. Это стало возможно благодаря активным и решительным действиям личного состава. Проминь находится на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.