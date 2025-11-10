Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник назвал мелким театральным эффектом погасший свет во время интервью Владимира Зеленского британской Guardian. В своем Telegram-канале он отметил, что объекты администрации главы киевского режима давно обеспечены альтернативными источниками энергоснабжения.

«Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове. <...> Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров», - предположил Мирошник.

Напомним, во время интервью Владимира Зеленского корреспонденту британской газеты Guardian внезапно погас свет. Видеозапись фрагмента опубликована на YouTube-канале издания. Общение с прессой было организовано в Мариинском дворце, напротив президентской администрации. Интервью возобновили после включения резервного генератора.

В минувшую субботу украинская компания «Центрэнерго» сообщила об остановке работы всех тепловых электростанций в стране. Это произошло на фоне массированного удара ВС РФ высокоточным оружием по целям на Украине, в том числе объектам газоэнергетического комплекса. Атака производилась в ответ на террористические удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.