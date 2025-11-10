МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД назвали театральным эффектом погасший на интервью с Зеленским свет

Интервью удалось продолжить только после запуска резервного генератора.
Ян Брацкий 2025-11-10 09:53:17
© Фото: Angelo Carconi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник назвал мелким театральным эффектом погасший свет во время интервью Владимира Зеленского британской Guardian. В своем Telegram-канале он отметил, что объекты администрации главы киевского режима давно обеспечены альтернативными источниками энергоснабжения.

«Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове. <...> Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров», - предположил Мирошник.

Напомним, во время интервью Владимира Зеленского корреспонденту британской газеты Guardian внезапно погас свет. Видеозапись фрагмента опубликована на YouTube-канале издания. Общение с прессой было организовано в Мариинском дворце, напротив президентской администрации. Интервью возобновили после включения резервного генератора.

В минувшую субботу украинская компания «Центрэнерго» сообщила об остановке работы всех тепловых электростанций в стране. Это произошло на фоне массированного удара ВС РФ высокоточным оружием по целям на Украине, в том числе объектам газоэнергетического комплекса. Атака производилась в ответ на террористические удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #мид #Guardian #мирошник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 