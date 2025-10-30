Более половины территории России уже покрыто снегом

Снежный покров на текущий момент наблюдается на 55%, при том что на прошлой неделе показатель был 60%. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Отмечается уменьшение площади, покрытой снегом. Это связано с таянием снежного покрова на юге Сибири. Синоптик отметил, что снег там был хорошо выраженный, что мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, но сейчас растаял, за счет чего произошло уменьшение общей площади снежного покрова.

«В Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температура повысилась и 1-2 см снега растаяло», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе таяние снега ожидается и в некоторых других регионах. По словам научного руководителя Гидрометцентра, в Бурятии и частично в Забайкальском крае снег тоже сошел, однако в ближайшие дни покров опять установится. Снег будет постепенно ложиться и в Приморском крае, добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Евгений Тишковец в разговоре со «Звездой» прогнозировал, что зима в 2025 году будет более похожей на себя, но немного запозднится. По его мнению, она будет более снежной, чем прошлая, с переизбытком снега около 10%. При этом синоптик отметил, что 1 декабря зима не встанет «резко на рельсы». Ожидается, что в это время будет чередование холода и оттепелей.