Сенат США поддержал пакет законов, призванный завершить шатдаун

Сенат США в ходе голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, призванный завершить шатдаун. Об этом сообщили на сайте верхней палаты американского конгресса.

В результате голосования 60 сенаторов выразили поддержку пакету законопроектов, 40 сенаторов выступили против. Для того чтобы утвердить законопроект, требовалось 60 голосов.

Пакет, одобренный американскими сенаторами, должен обеспечить на 2026 финансовый год работу конгресса и его вспомогательных служб. Будет выделено финансирование для Министерства сельского хозяйства. Также будут обеспечены выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) и управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Деньги будут выделены на льготные программы для ветеранов и строительные проекты Пентагона. Уточняется, что остальная часть правительства будет обеспечена средствами через резолюцию о продолжении финансирования, действующую до 30 января 2026 года.

Пакет законопроектов также отменяет массовые увольнения госслужащих, начавшиеся в октябре. Сенату предстоит провести окончательное голосование, по итогам которого пакет должен быть принят палатой представителей. Затем он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Шатдаун, начавшийся 1 октября, уже успел стать самым продолжительным в американской истории.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе со «Звездой» назвал шатдаун хорошо продуманной комбинацией администрации Трампа, для того чтобы конгресс «не баловал», а занимался вопросами вокруг принятия нового бюджета. По его словам, существовали радикальные предложения отложить принятие нового бюджета вплоть до октября 2026 года, когда должны состояться промежуточные выборы в конгресс.

Американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде» рассказывал, что в США из-за шатдауна сложилась кризисная ситуация и с 1 ноября она будет только усугубляться. Проблемы с финансированием правительства не решатся полностью, если продолжится жесткое противостояние между республиканцами и демократами. По мнению политолога, обе стороны настолько поляризованы, что найти общий язык у них не получается. Тем не менее эксперт считает, что для демократов в долгосрочной перспективе ситуация более выигрышная.