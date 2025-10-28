Минцифры призвало россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

Минцифры призвало россиян сократить количество сим-карт до 20 штук до 1 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Максимум 20 сим-карт, в числе которых личные и корпоративные, могут быть у россиян. Если гражданин не расторгнет лишние договоры с операторами связи, то они прекратят обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

«По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года», - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, такая мера введена для борьбы с телефонными мошенниками. Ведь они часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом не подозревают. Также новые правила позволят противодействовать нелегальному обороту сим-карт.

Количество номеров можно узнать на портале «Госуслуги» или в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Что касается расторжения договоров, то сделать это можно при помощи подачи заявления на тех же «Госуслугах» или же прийти в салон связи и обратиться к оператору.

Ранее в разговоре со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Леонтий Букштейн рассказал об опасности передачи сим-карт третьим лицам. По его словам, при передаче своего номера третьим лицам, они могут пользоваться ей бесконтрольно, и непонятно, на кого это средство связи будет работать.