Зеленский заявил, что в отличие от всего мира не боится Трампа

Глава киевского режима сказал: «бояться должны враги, а мы не враги».
Владимир Рубанов 2025-11-10 03:59:36
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится Трампа, в отличие от других стран. Об этом пишет 360.ru. В ходе интервью британской The Guardian глава киевского режима сказал, что все в мире боятся Трампа. На вопрос журналиста о том, боится ли он тоже, Зеленский заявил: «бояться должны враги, а мы не враги».

Глава киевского режима охарактеризовал отношения с Трампом как деловые и конструктивные. По его словам, у Украины с США больше общего, чем с Россией. Зеленский назвал Вашингтон стратегическим партнером Украины.

Интервью прошло в Мариинском дворце в Киеве. Во время записи дважды отключился свет. Зеленский объяснил это ракетными ударами ВС России.

Ранее глава киевского режима попросил взаймы у Европы комплексы ПВО Patriot. Зеленский посетовал, что Украина должна стоять в очереди на покупку вооружения у США.

