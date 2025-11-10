Разведчики из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая носит имя Александра Захарченко, спасли семью мирных жителей из Красноармейской агломерации в Донецкой Народной Республике. Мужчину, женщину и их сына вывели бойцы 51-й гвардейской армии, входящей в группировку войск «Центр».

Александр, Евгения и их сын Александр рассказали, что ушли к российским военным сразу же, как появилась возможность. Их дом сожгли украинские беспилотники, которые специально били по подвалу, пока семья убегала в сад.

Поначалу Евгения переживала, что из-за проблем с ногами она не сможет пройти весь маршрут и станет обузой для других. Но когда она узнала, что недавно военные вывели из города ее соседа, который ходит на костылях, она решилась.

Эвакуированные мирные жители рассказали, как украинские солдаты выгоняли мирных жителей из их домов, и у тех не было даже воды. Евгения рассказывает о боях с дронами, когда российские дроны сбивали украинские беспилотники, не давая им атаковать мирных людей.

Гражданских из населенных пунктов выводят с помощью дронов до тех мест, где их уже могут забрать наши бойцы, рассказал заместитель командира разведывательного батальона Константин Казаков. И этот отрезок пути самый опасный.

В этот раз из зоны боевых действий выходили четыре часа под прикрытием разведчиков 5-й бригады «Центр», но часто прятались и останавливались. Финальный отрезок преодолели на мотоциклах, однако и тут пришлось временами отстреливаться и скрываться в посадках.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах стрелять по гражданским под Красноармейском. Боевики на Красноармейском направлении сбрасывают с беспилотников мины на дома и участки местных жителей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.