В США отменили или задержали более 10 тысяч рейсов из-за шатдауна

В США более десяти тысяч рейсов были задержаны или отменены из-за приостановки работы американского правительства. Информация следует по данным онлайн-сервиса FlightAware.

С начала шатдауна в США были задержаны 7954 внутренних и международных рейсов. Согласно данным сервиса, еще 2298 полетов отменили. Общее число рейсов, которые не вылетели по расписанию, достигло 10252.

Ранее из-за шатдауна в США решили сократить количество рейсов. Компании-перевозчики начали массово их отменять на фоне распоряжений администрации Белого дома о сокращении перелетов в десятках аэропортах страны. Причиной этого «транспортного хаоса» стала тупиковая ситуация с шатдауном.