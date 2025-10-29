МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Ураганы» разнесли укрепления украинских боевиков в ДНР

Расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по позициям и пункту временной дислокации ВСУ.
2025-10-29 06:51:00
В Донецкой Народной Республике расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа уничтожили пункт временной дислокации и укрепления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по позициям и пункту временной дислокации ВСУ. В результате враг понес потери в живой силе.

Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов обеспечили корректировку огня артиллеристам. Тактико-технические характеристики этой мощной системы позволяют выполнять многие задачи, в том числе ведение контрбатарейной борьбы на больших дистанциях. После ударов расчеты меняют огневую позицию и проводят зарядку, после чего уходят в районы ожидания.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ДНР в районе Красного Лимана расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали подвоз боеприпасов и ротацию боевиков ВСУ. После анализа полученных разведданных расчеты FPV-дронов решили воздействовать на противника огневым способом.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

