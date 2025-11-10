МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пенсионерку, толкнувшую школьницу в метро, заключили под стражу

Обвиняемая в покушении на убийство подростка состоит на психиатрическом учете.
Виктория Бокий 2025-11-10 17:00:20
Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы на станции метро «Таганская». Об этом передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Об обвиняемой в покушении на убийство подростка известно, что она состоит на психиатрическом учете. У пенсионерки обнаружена краснодарская прописка. Известно, что в Москве она оказалась месяц назад, когда приехала в столицу в качестве туриста.

Задержанная также назвала причину, из-за чего толкнула ребенка на рельсы. Ей показалось, что школьница над ней посмеялась.

Как сообщали ранее, у девочки диагностировали ушиб голени. Сейчас здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Напомним, сегодня утром на станции метро «Таганская» произошел конфликт между подростком и пенсионеркой. После этого 64-летняя женщина столкнула школьницу на рельсы, но стоявшим на платформе людям удалось ее вовремя вытащить. Случившееся прокомментировали чуть позже в СК РФ. Там отметили, что это было сделано «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

#Москва #метро #суд #подросток #заключение под стражу #мера пресечения #пенсионерка
