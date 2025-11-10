Пенсионерку, толкнувшую школьницу в метро, заключили под стражу

Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы на станции метро «Таганская». Об этом передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Об обвиняемой в покушении на убийство подростка известно, что она состоит на психиатрическом учете. У пенсионерки обнаружена краснодарская прописка. Известно, что в Москве она оказалась месяц назад, когда приехала в столицу в качестве туриста.

Задержанная также назвала причину, из-за чего толкнула ребенка на рельсы. Ей показалось, что школьница над ней посмеялась.

Как сообщали ранее, у девочки диагностировали ушиб голени. Сейчас здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Напомним, сегодня утром на станции метро «Таганская» произошел конфликт между подростком и пенсионеркой. После этого 64-летняя женщина столкнула школьницу на рельсы, но стоявшим на платформе людям удалось ее вовремя вытащить. Случившееся прокомментировали чуть позже в СК РФ. Там отметили, что это было сделано «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».