Пенсионерка столкнула школьницу на пути в московском метро

В СК по Москве сообщили, что следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.
Сергей Дьячкин 2025-11-10 11:25:06
© Фото: Telegram/ moscowtop © Видео: Telegram/ moscowtop

Женщину, столкнувшую ребенка на пути в столичном метро, задержали. Ей было предъявлено обвинение. Об этом заявил Следственный комитет по Москве в своем Telegram-канале.

В публикации сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ведомстве уточнили, что днем 9 ноября 64-летняя женщина столкнула 13-летнюю девочку с платформы станции «Таганская» Московского метрополитена. В СК дали пояснение, что это было сделано «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

В соцсетях появились сообщения, что причиной конфликта стало то, что девочка громко разговаривала. Пенсионерка сделала ей замечание, ребенок не отреагировал. Тогда женщина разозлилась и толкнула школьницу. Девочку успели поднять на платформу до прибытия поезда.

«В настоящее время ребенок находится под присмотром родственников. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает», - рассказали в Следственном комитете.

В публикации уточняется, что подозреваемая была задержана. Ей предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует о ее аресте.

#Москва #МВД РФ #СК РФ #происшествия #метрополитен
