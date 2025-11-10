МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Колокольцев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

По словам главы МВД РФ, за достигнутыми результатами всегда стоит напряженный труд многотысячного коллектива Министерства внутренних дел.
Дарья Ситникова 2025-11-10 14:30:00
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Во все времена профессия полицейского требовала мужества, самоотверженности и решительности. Менялся характер вызовов и угроз, но главная задача всех поколений защитников правопорядка оставалась незыблемой - оберегать покой граждан», - заявил глава ведомства.

С его слов, за достигнутыми результатами всегда стоит напряженный труд многотысячного коллектива Министерства внутренних дел. Только в текущем году почти 800 сотрудников получили государственные награды. Еще порядка 14 тысяч человек награждены ведомственными знаками отличия.

 «Это особое событие в плане профессионального роста и, конечно, большая ответственность. Рассчитываю, что в дальнейшем также будете работать на совесть, с полной самоотдачей и оправдаете оказанное доверие», - заключил Колокольцев.

Министр поблагодарил сотрудников за добросовестную службу. Он отметил и лауреатов ежегодной премии МВД РФ, а также победителей ведомственных творческих конкурсов в различных номинациях.

Десятого ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин поздравил всех сотрудников МВД с профессиональным праздником. Он высоко оценил их вклад в развитие страны. По словам российского лидера, в МВД работают ответственные люди, которые рискуют жизнью в борьбе с преступностью.

#праздник #МВД #Сотрудники #владимир колокольцев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 