Колокольцев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Во все времена профессия полицейского требовала мужества, самоотверженности и решительности. Менялся характер вызовов и угроз, но главная задача всех поколений защитников правопорядка оставалась незыблемой - оберегать покой граждан», - заявил глава ведомства.

С его слов, за достигнутыми результатами всегда стоит напряженный труд многотысячного коллектива Министерства внутренних дел. Только в текущем году почти 800 сотрудников получили государственные награды. Еще порядка 14 тысяч человек награждены ведомственными знаками отличия.

«Это особое событие в плане профессионального роста и, конечно, большая ответственность. Рассчитываю, что в дальнейшем также будете работать на совесть, с полной самоотдачей и оправдаете оказанное доверие», - заключил Колокольцев.

Министр поблагодарил сотрудников за добросовестную службу. Он отметил и лауреатов ежегодной премии МВД РФ, а также победителей ведомственных творческих конкурсов в различных номинациях.

Десятого ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин поздравил всех сотрудников МВД с профессиональным праздником. Он высоко оценил их вклад в развитие страны. По словам российского лидера, в МВД работают ответственные люди, которые рискуют жизнью в борьбе с преступностью.