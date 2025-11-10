Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил всех сотрудников МВД с профессиональным праздником. Он высоко оценил их вклад в развитие страны.

Десятого ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Путин подчеркнул, что в МВД работают ответственные люди, которые рискуют жизнью в борьбе с преступностью.

«Именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу Министерства внутренних дел», - заявил Путин.

По словам лидера России, ветераны МВД внесли значительный вклад в современный облик ведомства. Путин поблагодарил каждого сотрудника МВД за мужество, профессионализм и добросовестную службу. Также он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.